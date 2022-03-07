Москва, , 14:46 — REGNUM Некоторые из американских астронавтов начали проявлять хамское поведение по отношению к известным им космонавтам России. Об этом 7 марта сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обратил внимание на оскорбительные сообщения американского астронавта Скотта Келли в социальных сетях. Часть из этих сообщений была адресована главе Роскосмоса.

Рогозин напомнил, что Келли и другие американские астронавты в течение 9 лет могли попасть на Международную космическую станцию только на российских кораблях. Он добавил, что это стало не единственным примером хамского поведения американских астронавтов в последние дни.

«Некоторые из астронавтов пытаются дозвониться до известных им членов Отряда космонавтов Роскосмоса, истерят в трубку. Ненависть к России вырвалась наружу», — подчеркнул Рогозин.

Глава российской госкорпорации по космической деятельности подытожил, что такое поведение показывает безальтернативность ставки на создание отечественных пилотируемых систем.