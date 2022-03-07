Луганск, , 14:45 — REGNUM Народная милиция ЛНР в освобожденном населенном пункте Кряковка — вблизи Трехизбенки — обнаружила пыточную в подвале жилого дома, в котором расквартировались ВСУ.

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«В этом подвале была импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне во время отступления (ВСУ — прим.)», — рассказал представитель пресс-службы Народной милиции РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины на месте дислокации силовиков в районе поселка Трехизбенка, на днях перешедшего под контроль ЛНР.