Будапешт, , 14:45 — REGNUM Указ, согласно которому запрещается поставлять оружие Киеву, издали власти Венгрии. Об этом 7 марта сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На заседании Оперативного штаба национальной безопасности… мы оценили ситуацию, опубликован указ, который дает понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины», — сказал он.

При этом 27 февраля премьер-министр Венгрии заявил, что вооруженным силам страны необходимо все имеющееся у них вооружение для того, чтобы иметь возможность защищать свои границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе торгов на рынке Forex курсы американского доллара и евро по отношению к российскому рублю обновили исторические максимумы.