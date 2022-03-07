Брест, Белоруссия, , 14:41 — REGNUM Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций начнется 7 марта в 17:00 мск. Об этом сообщил переговорщик от Киева, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Представители России уже прибыли к месту переговоров в Брестской области (Белоруссия).

Состав делегации от Москвы остался неизменным, передает Sputnik Беларусь.

Первые два раунда переговоров прошли 28 февраля и 3 марта на территории Белоруссии.