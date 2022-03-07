Донецк, , 14:37 — REGNUM ВСУ обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое, Донецк, Еленовку, передает представительство ДНР в СЦКК.

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Отмечается, что за 50 минут по трем населенным пунктам выпустили 2 гранаты из СПГ, 4 снаряда калибром 122 мм и 15 ракет из БМ-21 «Град».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».