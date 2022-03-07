Москва, , 14:32 — REGNUM 7 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Президент Путин проинформировал премьер-министра Моди о ходе переговоров между украинской и российской командами. Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта», — отмечается в сообщении офиса премьера.

Также премьер Индии выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности индийских студентов, остающихся в Сумах.

«Президент Путин проинформировал о текущих мерах, связанных с гуманитарными коридорами для облегчения эвакуации гражданского населения, в том числе индийских студентов», — отмечается в сообщении.