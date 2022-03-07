Воронеж, 7 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Крупное ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Воронеже вечером 6 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 22:50 у дома № 14 по Московскому проспекту города. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed, двигаясь от ул. Лидии Рябцевой в сторону проспекта Труда, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приора» и двумя Volkswagen Polo.

В результате травмы получили водители Kia и Volkswagen, они госпитализированы. Полиция начала проверку по факту аварии.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области произошло 122 автоаварии, пострадали пять человек.