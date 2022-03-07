Москва, , 14:19 — REGNUM Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, передает пресс-служба правительства РФ.

«Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано», — отмечается в сообщении.

В перечень вошли Андорра, Албания, Австралия, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, государства — члены ЕС, Гибралтар, Исландия, Канада, Микронезия, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Монако, Республика Корея, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Сан-Марино, США, Черногория, Швейцария, Украина, Япония.