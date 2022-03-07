Пекин, 7 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Группа палеонтологов описала новый вид стегозавра Bashanosaurus primitivus. Об этом сообщает портал Eurekalert, научная статья опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

bs Окаменелости. Скелет

Останки стегозавра были найдены при раскопках возле города Чунцин на юго-западе Китая. Окаменелые кости были найдены в байосском ярусе юрской системы.

Учёные установили, что стегозавр жил около 168 млн лет назад, что намного раньше большинства известных динозавров этого рода. Получивший название Bashanosaurus primitivus новый вид стал самым древним из когда-либо обнаруживаемых на территории Азии.

Находка палеонтологов поможет лучше понять эволюцию стегозавров. Строение тела Bashanosaurus primitivus заметно отличается от ранее известных стегозавров средней юры.

Стегозавры являются родом позднеюрских травоядных динозавров. Большая часть динозавров этого рода существовала около 155—145 млн лет назад.