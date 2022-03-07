Донецк, 7 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирные жители Мариуполя и Волновахи не смогут покинуть города через организованные Россией гуманитарные коридоры — им препятствуют националисты.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"Мы в очередной раз объявили, что готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы, опять нацики это сделать не дали. Люди … еще оттуда не выходят», — отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 7 марта с 10:00 мск объявлен «режим тишины» и открыты 6 гуманитарных коридоров.