Вильнюс, , 14:14 — REGNUM Российские Вооруженные силы намного превосходят украинскую армию и способны ее «перемолоть». Об этом 7 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», — сказал он.

Также госсекретарь США добавил, что в Литву в течение ближайших дней прибудут дополнительно 400 американских военных из боевой группы Первой бронированной бригады.

При этом Блинкен уточнил, что США привержены пятой статье устава НАТО и намерены в случае агрессии в отношении стран — членов альянса защищать «каждый дюйм» его территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что введение бесполетной зоны над Украиной «может привести к Третьей мировой войне».