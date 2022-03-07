Воронеж, , 14:03 — REGNUM В Воронежской области 104 пациента с заражением коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные 7 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 6 марта, сообщалось о 176 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 1 648 пациентов — на 159 человек меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением за сутки 5 483 пациента. Скончались ещё 28 человек с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 345 689 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 280 715 человек, умерли 7 773 пациента с ковидом.