Тбилиси, , 19:31 — REGNUM Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили вновь заявил, что одновременно с войной в «соседней и дружественной» Украине Грузии не угрожает никакая опасность, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

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По его словам, несмотря на провокации, они будут поддерживать мир в стране, и и созидательное строительство должно продолжаться.

«Несмотря на эти вызовы и провокации, мы будем поддерживать мир, безопасность и стабильность для наших граждан и для нашей страны. Население должно быть спокойным, нам ничего не угрожает. Мы должны продолжать строить страну спокойно и твердо», — сказал Гарибашвили.

Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям, введённым против России, а также отметил, что не собирается созывать Совет безопасности и посещать Киев, потому что небо над Украиной закрыто.

Следующее заседание правительства он посвятил обоснованию этих своих заявлений и критике предыдущего правительства. По его мнению, оппозиция радуется войне на Украине, и её цель — повторить «катастрофу» 2008 года. Гарибашвили заявил, что санкции неэффективны, и если бы Михаил Саакашвили сейчас был у власти, война началась бы сначала в Тбилиси, а затем в Киеве.