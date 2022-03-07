Берлин, , 14:01 — REGNUM Введение бесполетной зоны над Украиной «может привести к Третьей мировой войне», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несем ответственность за защиту собственного населения», — отметила она в эфире телеканала ARD.

Министр также отметила, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор «между чумой и холерой».