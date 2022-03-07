Киев, , 13:58 — REGNUM Вторжением пригрозил России секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он написал об этом 7 марта на своей странице в соцсети Facebook.

Алексей Данилов Адміністрація Президента України

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«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов.