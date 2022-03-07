Воронеж, , 13:57 — REGNUM Торговые центры и кинотеатр в Воронеже подверглись атаке лже-минёров 6 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Звонок Monoar

Ложным угрозам «минирования» подверглись за сутки четыре объекта — три торговых центра (два звонка — с номеров, относящихся к Италии и США, одно сообщение в электронную посту — с территории США), а также кинотеатр — звонок из США. Все объекты были проверены, опасных предметов не обнаружено.

Как уточняется, все номера, используемые для ложных сообщений, подменные.

В мэрии сообщают, что воронежцы также чаще стали получать звонки с подложных номеров — жителей просят не поддаваться на подобные провокации и использовать информацию из официальных источников.