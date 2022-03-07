Курган, , 13:57 — REGNUM В Курганской области за сутки на 7 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 63 человека, выписались по выздоровлению 1482. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 701 заражённый коронавирусом курганец, на 48 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 7 марта выявлен 92 801 случай заражения коронавирусом, выздоровели 84 248 человек, скончались 1239 пациентов (на девять человек больше, чем днём ранее).

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