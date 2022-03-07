Севастополь, , 13:51 — REGNUM В Севастополе сотрудниками регионального УФСБ задержан местный житель, являющийся сторонником украинского национализма, об этом 7 марта сообщили в пресс-службе ведомства по Крыму и Севастополю.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Житель Севастополя, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку общей массой более 590 граммов», — сообщили в УФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывного устройства. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время по решению суда фигурант дела арестован на два месяца.