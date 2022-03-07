7 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что бывший президент США Дональд Трамп заявил в шутку о возможности начать бомбить Россию американскими истребителями F-22 под флагами Китая для того, чтобы с помощью этого вызвать российско-китайский конфлик.

Оксана Переможенко, , 14:43 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил в шутку о возможности начать бомбить Россию американскими истребителями F-22 под флагами Китая для того, чтобы с помощью этого вызвать российско-китайский конфликт. Его слова 6 марта привела газета Washington Post.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Трамп «пошутил» на тему возможности бомбить РФ F-22 под флагами Китая — WP

Новость обсудили в телеграм-канале политолога и публициста Андрея Ваджры. Многие участники обсуждения критически оценили «юмор» бывшего американского лидера.

«Шутник, однако…» — с сарказмом отреагировала Евгения.

«В этой «шутке» суть подлой психологии англоязычных. Можно с такими о чем-то договариваться?» — задался вопросом Василий И.

«А Китай почему не отшучивается???» — задалась вопросом Лариса.

«В США бывших не бывает, все они одним миром мазаны. А Трамп так хочет вернуться в Белый дом, что шутки тут можно принять за желание», — считает Наташа.

«Всегда говорил: шутки кончатся только тогда, когда война придёт на их землю, в их города, в их семьи и их земля будет гореть у них под ногами», — написал Дмитрий.

«Жаль, что это невозможно, не допустят они высадки армии на своем континенте. А так было бы неплохо, да. Сколько можно измываться над странами?» — с возмущением ответила Дмитрию Наталья Р.

«Ну вариантов развития событий много. И я бы не был столь категоричен. Мы, вон, и предположить тогда не могли, что Союз (СССР — О. П.) посыпется. А здесь, шутка ли, — вся мировая система на слом идёт. Процесс не быстрый. Но богатый на события. И вопрос стоит ни много ни мало о выживании русских как цивилизации», — добавил Дмитрий, отвечая Наталье Р.

«Это говорит об уровне «политики» у пиндосов (американцев — О. П.). Дебильные шуточки с задорным смехом», — добавил СЮА.

«Ждём шутки от Си», — отреагировал Yuri G.

«В этом вся суть их политики», — отметила Ириша.

«Ещё один кретин», — не выдержал Игорь.

«В угаре мужичонка. Однако, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — написала Tsuzdalka.

«ПВО не на флаги смотрит, а на корпус», — подчеркнул Vаня Z.

«Думаю это действительно жёсткий стёб над своими. Трудно понять, какая там истерика, но, думается, за гранью. Вот он над нею и прошёлся так. А думаю так, потому что Трамп предложил бомбить под чужим флагом с F-22. Насколько знаю, эти самолёты они никому не поставляли. Так что, что на F-22 ни малюй, у них на лбу написано США. Разумеется, все понимают, что тип самолета Россия тоже определит», — подытожил С ТСВ.

F-22 U.S. Department of Defense

Читайте также: Трамп предложил бомбить РФ под флагами Китая. Сеть: «А если Путин пошутит?»