Омск, , 13:40 — REGNUM Поэтапная модернизация производственного объединения «Полёт» (филиал Центра им. Хруничева в Омске) завершится в 2024 году, заявил генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Производство Ракеты-носителя Ангара Горбунова Александра Сергеевна

Варочко напомнил, что первый этап модернизации ПО «Полёт» завершился в 2018 году. После этого предприятие получило возможность выпускать одну лёгкую ракету «Ангара-1.2» и две тяжёлые «Ангары-А5» в год.

Сейчас идёт второй этап модернизации. После этого ПО «Полёт» выйдет на мощность до четырёх «Ангара-А5» и одной «Ангара-1.2» в год.

Финальный этап модернизации должен завершиться в 2024 году. Благодаря строительству дополнительного корпуса для испытаний «Полёт» сможет выпускать восемь ракет «Ангара-А5» и две «Ангара-1.2» в год. Для этого также потребуется нарастить число работников предприятия с 3300 до более 5000 человек.

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