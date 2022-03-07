Луганск, , 13:39 — REGNUM Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под обстрел в ЛНР в районе города Кировск. Об этом сообщила замглавврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.

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«Осколок попал ребенку в голову, повредил значительную часть головного мозга. Для спасения жизни … работало все здравоохранение республики и не только… Специалисты из России, нейрохирурги приехали и совместно провели оперативное лечение», — рассказала она.

Давать прогнозы по здоровью мальчика пока рано, добавила она.

Двое подростков получили ранения на трассе в районе города Кировск, попав под минометный удар. Один из мальчиков — в тяжелом состоянии в реанимации. Второй подросток уже выписан.