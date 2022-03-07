Москва, 7 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило об отсутствии планов отключить РФ от мирового интернета.

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Ведомство отреагировало на появление в сети правительственных телеграмм для госорганов, подписанных замминистра цифрового развития Андрея Черненко. В них говорится, что региональным и федеральным органам власти нужно предоставить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах.

Госсайтам также предписано перейти на российские DNS-сервера, отказаться от иностранных хостингов.

В Минцифры сообщили, что телеграммы разосланы в связи с кибератаками на российские сайты из-за рубежа, передает РБК.

«В России не планируется отключение интернета изнутри», — отметили в министерстве.