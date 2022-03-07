7 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:43 — REGNUM Как сообщает японский МИД, на сегодняшний день на территории РФ насчитывается 2,4 тысячи японцев. По масштабам нашей страны немного, да и находятся они в безопасных местах, где им ничего не угрожает. Тем не менее для скоординированного с США и другими странами G7 нагнетания напряженности и дискредитации нашей страны МИД Японии присвоил территории России третий уровень опасности из существующих четырех. Одновременно внешнеполитическое ведомство страны призвало своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто там находится, как можно скорее покинуть российскую территорию.

Фашистский интернационал Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает РИА Новости из Токио, японское министерство объяснило присвоение уровней опасности тем, что многие страны закрыли небо для российских авиакомпаний, а поэтому «есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены». МИД Японии также рекомендовал гражданам страны, находящимся на территории России, изучить доступные коммерческие рейсы и с их помощью покинуть страну.

Панические настроения попытались еще больше «подогреть» распространители фейков, запустившие «утку» о том, что якобы персонал корпунктов японских ведущих телеканалов собирается покинуть Москву. Источник в телекомпании TBS опроверг эти злонамеренные слухи, заявив: «Таких планов, по крайней мере, на сегодняшний день нет. Нам известно о том, что CNN и другие западные телеканалы намерены покинуть Россию. У нас таких намерений нет, а слухи об этом не соответствуют действительности», — сказал он. Опровергли эти ложные сообщения и другие работающие в России японские тележурналисты.

Чемоданы в аэропорт Дарья Драй © ИА REGNUM

Как известно, японское правительство утвердило решение о замораживании активов представителей российских властей и банков. Под санкции беспрецедентно подпали президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Принимая во внимание, что эти лица едва ли имеют «активы» в японских банках, речь идет о чем-то другом, возможно, об ограничениях их въезда в Страну восходящего солнца. Но если допустить подобное, то можно говорить фактически о приостановлении дипломатических и иных отношений между двумя соседними государствами. И это при том, что события на Украине никак не затрагивают Японию и ее народ.

Существует мнение, что японцы, вводя ограничения для высших руководителей РФ, кроме всего прочего, мстят за отказ Москвы идти на уступки японским «требованиям» отдать законно принадлежащие России Курильские острова. Но при этом прагматичные власти Японии всерьез опасаются, что несуразные «санкции» в отношении нашей страны могут бумерангом ударить по их собственным интересам.

Национальная телекорпорация NHK сообщает, что в правительстве Японии опасаются принимать вслед за американскими и европейскими союзниками решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, ибо это чревато сбоями поставок товаров в Японию. «Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — приводит канал слова источника в правительстве.

Однако в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) считают, что ради «выравнивания шага» с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией, следует даже с риском потерь последовать их примеру и призвать к тому же другие азиатские страны. Как сообщалось, «ястребы» из ЛДП рассматривают возможность запрета импорта из России сжиженного природного газа (СПГ). Известно, что сейчас в балансе потребления СПГ японскими предприятиями российский газ занимает около 10 процентов.

И еще. Как уже доводилось отмечать, отношения между двумя странами еще больше осложнятся, если японское правительство позволит своим «добровольцам» направиться на Украину, чтобы «сражаться с русскими». Известно, что около 70 японцев, в том числе 50 бывших военнослужащих сил самообороны, выразили желание откликнуться на призыв Киева и встать в ряды «иностранного легиона». Об этом сообщила одна из центральных японских газет «Майнити симбун» со ссылкой на источник в украинском посольстве в Токио. Как сообщил автору этих строк японский источник, власти Японии формально не могут запретить своим гражданам «ехать на войну», но, конечно же, у правительства есть возможности предотвратить такое развитие событий.

Ёсукэ Мацуока в Берлине

В целом, японское правительство уже многое сделало для осложнения японо-российских отношений. Можно не сомневаться, что у Москвы найдется чем ответить на столь явно недружественное поведение Токио. Во всяком случае, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в японской столице могут забыть о поползновениях в отношении Курильских островов, переговоров о «принадлежности» которых упорно добиваются токийские политики. Впереди другие, как у нас говорят в народе, «ответки»…

P.S. ТОКИО, 7 марта — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти.

«Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это часть дипломатических переговоров, но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, — это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности, будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7 », — сказал Мацуно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у России.

В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа — 8,4%.