Пекин, , 13:14 — REGNUM Программа поддержки производителей электрических и других автомобилей на новых видах топлива в Китае прекратит действовать в конце 2022 года. Об этом пишет газета DigiTimes.

Электромобиль

Правительство Китая субсидировало производителей автомобилей на новых источниках топлива (электромобили, автомобили на водороде и другие экологически чистые виды топлива) с 2010 года. Это позволило местным производителям нарастить массовое производство и составить конкуренцию европейским, американским, японским и южнокорейским брендам.

В последние годы началось поэтапное сокращение этой программы. В 2022 году субсидии сокращены на 30% в сравнении с 2021 годом. С 2023 года эта программа полностью прекратит действовать.

Издание отмечает, что пока правительство КНР не сделало никаких заявлений о планах по продлению программы поддержки.