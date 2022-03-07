Чита, 7 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. За период с 19 по 25 февраля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен на творог составил 2,5%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

SKopp Творог

Также подорожали: огурцы свежие — 2,4%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, рыба мороженая неразделанная — 2,2%, масло сливочное — 2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 1,8%, помидоры свежие, чай черный байховый — 1,7%, свёкла столовуая — 1,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая, свинина, кроме бескостного мяса — 1,4%, говядина, кроме бескостного мяса — 1,3%, картофель, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 1,2%, рис шлифованный — 1%, яблоки, сметана, бананы — 0,8%, сахар-песок, крупа гречневая-ядрица, баранина, кроме бескостного мяса — 0,6%, колбаса вареная — 0,5%, водка крепостью 40% об. спирта и выше — 0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, мясо кур охлажденных и мороженых, печенье — 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты в несетевой рознице в России в феврале 2022 года выросли на 1%, по сравнению с январем, и на 11% к февралю 2021 года. Больше всего подрожали какао, сливочное масло и творог.

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