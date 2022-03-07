Виннипег, Канада, 7 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе победителей забитыми голами отметились Баркли Гудроу (2-я минута), оформивший в матче дубль Крис Крайдер (18-я, в большинстве и 47-я) и шведский форвард Мика Зибанеджад (50-я).

Автором единственной забитой шайбы «Виннипега» стал датский нападающий Николай Элерс (34-я, в большинстве).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин смог отразить 45 из 46 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский нападающий Артемий Панарин — записал на свой счет два голевых паса. Российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 9 марта на выезде дома сыграют с клубом «Миннесота Уайлд», а «Виннипег» в этот же день дома встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».