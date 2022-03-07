Новосибирск, , 13:00 — REGNUM В Новосибирской области с 4 апреля будет введено весеннее ограничение движения транспортных средств. Оно продлится полтора месяца, сообщили ИА REGNUM в территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) региона.

Большегрузы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Временное весеннее ограничение движения транспортных средств вводится по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения с 4 апреля по 22 мая 2022 года», — уточнили в ТУАД.

В это время будет запрещен проезд транспорта с грузом или без него с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. Для них откроют междугородние «транзитные коридоры».

Исключение — транспорт, перевозящий продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы.