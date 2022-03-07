Новосибирск, 7 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 марта, за прошедшие сутки зарегистрировано 2126 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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При этом, по данным на 6 марта, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 3045 обращений.

Ранее и сообщало, что за неделю с 28 февраля по 6 марта в Новосибирской области зарегистрировано 21 117 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.