Тюмень, 7 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2976 ковидных пациентов, 64 госпитализировано с COVID-19. Об этом 7 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 7 марта коронавирус выявили у 1159 тюменцев. Это на 101 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 марта коронавирус выявили у 173 924 человек, выздоровели 136 495 пациентов, скончались 3992 (на 10 человек больше, чем днём ранее).