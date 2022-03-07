Челябинск, 7 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Челябинской области сняли все ограничения на участке трассы М-5 от развязки на Чебаркуль до границы с Башкирией. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

40.mchs.gov.ru Снегопад

Ограничения были введены ранее в связи с непогодой. Сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме и помогли водителям семи большегрузов. Тяжёлых ДТП на этом участке не было допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения были введены вечером 5 марта. А снимать их начали вечером 6 марта.