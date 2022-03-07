Чита, 7 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 7 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 676 727 человек (+2022 за трое суток).

Permkrai.ru Вакцинация

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Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются долее двух недель). Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы правительства региона.

Известно, что 623 570 человек полностью вакцинированы (+2574 за трое суток) и 185 725 забайкальцев привиты повторно (+1679 за трое суток).

Как сообщалоИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных.

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