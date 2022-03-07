Новосибирск, , 12:48 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 2697 пациентов, в том числе 86 детей. Днём ранее — 2728 пациентов, в том числе 80 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 1976 случаев заражения коронавирусом (всего — 236 396 случаев), 7009 человек выздоровели (всего — 166 680 человек), скончались 15 пациентов (всего — 5086 пациентов).

В реанимации в настоящее время находятся 279 человек, на ИВЛ — 56 пациентов.