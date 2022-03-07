7 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 14:38 — REGNUM В культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» проводили Масленицу с русским колоритом и праздничной атмосферой. Гости участвовали в традиционных уличных играх, конкурсах, знакомились с историей праздника. В течение праздника ведущие разыгрывали подарки.

Измайловский кремль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пётр и Марина Суховы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Праздничный концерт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости угощались блинами, испеченными на свежем воздухе, сбитнем и медовухой, скорее всего безалкогольной. Шашлык, пожаренный на свежем воздухе, ароматом отзывался в разных местах площадки.

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздничный концерт в живом исполнении артистов сопровождал праздник в течение дня. Танцы и хороводы организовывали аниматоры и сами гости. Любители и профессионалы кулачных боев участвовали в парных состязаниях на силу, ловкость и сноровку. Также был организован бой «стенка на стенку». С наступлением сумерек, зрители могли увидеть шоу с огнем.

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В завершение праздничной недели 6 марта 2022 года в конце дня гости собрались в большем количестве на торжественное сжигание чучела Масленицы.

Праздничный концерт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Огненное шоу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масленица в Измайловском кремле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM