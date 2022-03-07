Чита, , 12:42 — REGNUM Организациями Забайкальского края в 2021 году получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 88 227,2 млн. рублей.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деятельность 144 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 97 776,2 млн. рублей, 96,3% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых». Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что убыток получили 79 организаций Забайкальского края (35,4% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 9549,0 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец декабря 2021 года составила 88 713,2 млн. рублей, из нее просроченная — 4695,2 млн. рублей, или 5,3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец декабря 2021 года составила 90 872,9 млн. рублей, из нее просроченная — 11 460,3 млн. рублей, или 12,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, организациями Забайкальского края в январе-июне 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 40 137,4 млн. рублей.

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