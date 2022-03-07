Кемерово, 7 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кемеровской области в 2021 году составила 48 530 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Региональный орган статистики уточнил, что наиболее высокийуровень зарплаты среди регионов Сибири вКрасноярском крае (60 058 рублей), Иркутской (54 433 рубля) и Томской (50 437 рублей) областях.

При этом по Сибирскомуфедеральному округу среднемесячная зарплата в 2021 годусоставила 48 570 рублей

Кузбасс по этому показателю оказался на четвёртом месте. Для сравнения, Новосибирск находится на шестом месте — 46 546 рублей