Екатеринбург, 7 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines снова летает из Екатеринбурга в Стамбул. Первый после перерыва самолёт отправился с Урала в Турцию утром 7 марта.

Turkish Airlines

Пассажиры улетели лайнером марки Airbus A321. Всего из Екатеринбурга в Стамбул запланировано три рейса в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд российских авиакомпаний приостановил полёты за рубеж. Одной из причин стало закрытие неба в ряде стран, а другой — требования лизингодателей вернуть самолёты авиастроителей, отказавшихся работать с Россией после введения санкций.