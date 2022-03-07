Чита, 7 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Забайкальское территориальное управление госсстатистики известило о ценовых изменениях на рынке автомобильного топлива. За период с 19 по 25 февраля 2022 года в Забайкальском крае увеличились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 — на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на бензин автомобильный марки АИ-98 остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 11 февраля 2022 года цены на бензин автомобильный марки АИ-92 в Забайкалье увеличились на 0,1%. Цены на бензин автомобильный марок АИ-95 и АИ-98 остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,02%.

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