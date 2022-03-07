Вашингтон, 7 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Правительства европейских стран должны принять решение о повторном запуске ранее остановленных атомных электростанций, заявил американский бизнесмен Илон Маск. 7 марта об этом сообщает Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Надеюсь, теперь стало совершенно очевидно, что Европа должна перезапустить остановленные атомные электростанции и нарастить мощность уже работающих», — призвал Маск.

Он добавил, что этот решение является критически важным для национальной и международной безопасности. Маск подчеркнул, что опасения перед радиационным заражениям являются преувеличенными. Он заявил, что в будущем отправится в Японию, где в прямом эфире съест местную еду, приготовленную из продуктов, выращенных возле АЭС Фукусима-1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за 1000 куб.