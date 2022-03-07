Новосибирск, , 12:30 — REGNUM В Новосибирской области по предварительным данным среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году составила 46 546 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Зарплата 40.мвд.рф

Для сравнения, среднемесячная заработная плата в Сибирском федеральном округе в 2021 году составила 48 570 рублей. Отмечается, что более высокий уровень заработной платы среди сибирских регионов зарегистрирован в Красноярском крае (60 058 рублей), Иркутской (54 433 рубля) и Томской (50 437 рублей) областях.

Отметим, что Новосибирская область по данному показателю находится в Сибири на шестом месте.