Новосибирск, 7 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области по предварительным данным среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году составила 46 546 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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Для сравнения, среднемесячная заработная плата в Сибирскомфедеральном округе в 2021 году составила 48 570 рублей. Отмечается, что более высокийуровень заработной платы среди сибирских регионов зарегистрирован в Красноярском крае (60 058 рублей), Иркутской (54 433 рубля) и Томской (50 437 рублей) областях.

Отметим, что Новосибирская область по данному показателю находится в Сибири на шестом месте.