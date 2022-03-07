Ханты-Мансийск, , 12:26 — REGNUM В Югре за сутки на 7 марта госпитализировали 56 больных с COVID-19, 964 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлен 921 новый случай заражения коронавирусом, на 209 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 6 марта является Ханты-Мансийск — 128.

С начала пандемии в Югре к 6 марта насчитывается 199 479 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 176 618 пациентов, 2423 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).

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