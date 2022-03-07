Бердск, Новосибирская область, 7 марта 2022, 12:20 — REGNUM В городе Бердске Новосибирской области состоялся автопробег в поддержку спецоперации России. В акции участвовали глава муниципалитета Евгений Шестернин, представители политических партий и общественных организаций, сообщили в администрации.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Машины с флагами Новосибирской области, города и различных объединений стартовали с площади Горького и проследовали сначала к Мемориалу Славы в Парке Победы, а затем к Мемориалу Воинскому братству защитников Отечества.
На стёклах автомобилей был изображён знак «Z».