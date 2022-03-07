Киев, , 12:16 — REGNUM Трасса Горловка-Донецк перекрыта из-за обстрела ВСУ. Об этом 7 марта сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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Ранее сообщалось, что националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открывали огонь из-за спин граждан. Об этом 7 марта сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в результате стрельбы украинскими нацистами убито 4 и ранено 5 мирных граждан.

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