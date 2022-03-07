7 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление руководителя пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии о том, что НАТО не готово обсуждать членство украинской стороны в альянсе в ближайшие пять-десять лет, а Киев, по его словам, не намерен бороться за заявку на вступление в альянс.

Оксана Переможенко, , 14:44 — REGNUM Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готово обсуждать членство Украины в альянсе в ближайшие пять-десять лет. Киев, по его словам, не намерен бороться за заявку на вступление в альянс.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«От стран НАТО мы получаем сейчас ответ, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО в ближайшие 5−10 лет. Это даже не на повестке. Мы не стали бы обязательно бороться за заявку в НАТО, мы бы боролись за результат, а не процесс», — сказал он в эфире Fox News.

Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также в телеграм-канале политолога и публициста Андрея Ваджры.

«Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать вступление страны в альянс в ближайшие 5−10 лет, а значит мы не будем бороться за заявку на вступление и готовы обсуждать «ненатовские» модели, но не только с РФ. И надо было доводить всё до катастрофы, чтобы начать двигаться в этом направлении?» — недоумевает автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Давид Арахамия President.gov.ua

«Да это уловки, их и так в НАТО не собираются брать. А вот если Россия сейчас уйдет с Украины, начнут такой плацдарм делать, какого нет ни в одной стране НАТО. Так что надо давить их до конца и менять правительство…» — написал Egor.

«Главное, [нужно] было без референдума в конституцию [Украины] этот бред внести», — с сарказмом добавила Polina V.

«Наконец-то понял, что они… никому не нужны!» — отреагировал Николай.

«Вот нашли на Украине самого правдивого человека, этот не обманет», — написала о Давиде Арахамии Наташа.

«Уже не знают, как заднюю включить», — отметил «Чукча».

»То хотим, то не хотим… Поздно уже…» — не без сарказма отреагировал Maxim G.

«Т. е. он против конституции своего государства?» — поинтересовался с сарказмом один из участников обсуждения.

Конституционный суд Украины President.gov.ua

«Да ну, а в Конституции Украины что закреплено?» — напомнил Andrey K.

«Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины в ближайшие 5−10 лет, мы не будем бороться за заявку. Лучше поздно, чем никогда», — прокомментировала заявление политика украинская журналистка Диана Панченко в своем телеграм-канале.

«Порохоботы (сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко — О. П.) возмущаются… [из-за] слов Арахамии о том, что Украина готова отказаться от НАТО. Черти… Последняя неделя показала, чего стоят западные «партнёры». И, к слову, где [Петр] Порошенко и [бывший глава СНБО Украины Александр] Турчинов?» — добавила Диана Панченко.

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