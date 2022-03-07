Барнаул, 7 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В январе 2022 года оборот розничной торговли в товарной массе в Алтайском крае оказался на 3,7% больше, чем в январе 2021 года, а оборот общественного питания меньше на 1,1%. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Двигатель торговли

Отмечается также, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-август 2021 года оборот розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю в товарной массе оказался на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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