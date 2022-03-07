Новосибирск, 7 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала 2022 года произошло уже более 700 пожаров. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

«Более 60% возгораний произошло по причине неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что 44 новосибирца получили травмы разной степени тяжести, 54 — погибли, спасены 132 человека.