Ишим, Тюменская область, , 11:57 — REGNUM В тюменском городе Ишиме приступили к подготовке к весеннему паводку. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Противопаводковые работы в Ишиме Пресс-служба горадминистрации Ишима

Заранее проводятся подворовые обходы с целью информирования населения об алгоритмах действия в случае большой воды. Идёт расчистка речных русел.

В 2022 году в целях увеличения пропускной способности, снижения уровня паводковых вод и предотвращения ущербов запланированы экскаваторные работы на участках рек Карасуль и Мергенька.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъём воды на реке Ишим и других реках Ишимского района всегда находится в зоне особого внимания тюменских властей, так как половодье здесь определяется не только таянием снега в регионе, но и уровнем воды в Сергиевском и Петропавловском водохранилищах, которые находятся на территории Казахстана.

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