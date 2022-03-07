Таллин, 7 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в феврале 2022 года повысился в Эстонии по сравнению с февралем 2021 года — на 12,0%. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Товары стали дороже по сравнению с февралем 2021 года на 10,7%, а услуги — на 14,5%.

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с февралем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с коммунальными расходами на жилье — они составили более трети от общего повышения индекса. Так, электроэнергия для бытовых потребителей подорожала на 39,4%, отопление — на 27,1% и газ — на 84,9%.

«Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили почти четверть от общего повышения индекса, одну пятую добавил транспорт», — сообщила Трасанов.

Бензин стал за год дороже на 26,3%, а дизельное топливо — на 27,1%.

Из продуктов питания в сравнении с февралем 2021 года больше всего подорожал картофель (на 122%), свежие овощи (на 45,4%), свежая рыба (на 42%), прочие растительные масла (на 26,7%) и молоко (на 22,6%).