Таллин, , 11:54 — REGNUM С понедельника, 7 марта, украинские беженцы, самостоятельно прибывшие в Эстонию, смогут проходить медицинские осмотры в центрах семейных врачей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По сообщению гостелевидения Эстонии ETV, информацию о центрах семейных врачей, в которые те могут обратиться, обещает опубликовать на своем сайте Больничная касса. По состоянию на 10:30 по местному времени (11:30 по Москве) такая информация на сайте госучреждения отсутствует на всех трех языковых версиях — эстонской, английской и русской — прим. ИА REGNUM.

В сюжете гостелевидения Эстонии подчеркивается, что, хотя бесплатное медицинское обслуживание в Эстонии доступно только тем, кто имеет медицинскую страховку, для беженцев из Украины сделано исключение.

«В каждом из крупных уездов, где в основном оказываются беженцы, — Харьюмаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа — есть как минимум один центр для того, чтобы все семейные врачи с числом пациентов менее двух тысяч были готовы помогать в рамках своего списка пациентов», — рассказал руководитель отдела по работе с партнерами Больничной кассы Марко Тяхнас.

Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Эстонии Юта Варьяс добавила, что военные действия всегда ухудшают состояние здоровья людей двумя способами: «Во-первых, это ухудшение доступа к медицинскому обслуживанию в их родной стране, а во-вторых, ухудшение условий жизни и гигиены способствует распространению инфекционных заболеваний».

Чиновники Больничной кассы заверили, что внеплановый и бесплатный прием беженцев с Украины никак не влияет на доступ к услугам здравоохранения для постоянных жителей Эстонии.

Напомним, что ранее в рамках эпидемии коронавируса большинство медучреждений Эстонии заметно сократило прием пациентов и их обслуживание.