Новосибирск, 7 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирске в отношении сотрудников городской больницы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

Установлено, что заведующий хирургическим отделением и два врача-хирурга для улучшения показателя по выполнению плана и получения стимулирующей выплаты внесли в официальные документы ложные сведения о нахождении 28 пациентов на круглосуточном стационарном лечении. Данные были направлены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом им удалось «подзаработать» около 850 тысяч рублей.

Фигуранты по делу признали вину. В настоящее время они отпущены под подписку о невыезде и надлежащим поведении. Расследование продолжается.